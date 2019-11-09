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АвтоМир / За рулём

Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

24.12.2019 09:27|ПсковКомментариев: 0

Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, а дизельного топлива - за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.

Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9% - впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции.

В Минэнерго и ФАС главными факторами такой сдержанной динамики называют меры правительства, в том числе действие демпфирующего механизма, компенсирующего производителям часть упущенной выгоды при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта.

По словам главы департамента Минфина Алексея Сазанова, демпфер позволил сдержать подорожание топлива на 15%.

Еще одним фактором сдерживания цен на АЗС в Минэнерго называют рост производства моторного топлива.

Эксперты говорят также о снижении спроса на бензин и стабилизации мировых котировок нефти. В следующем году повышения топливных цен выше инфляции также не прогнозируется.

По мнению консультанта VYGON Consulting Евгения Тыртова, дополнительные меры регулирования потребуются только в случае резкого роста нефтяных котировок. Так, при ценах на нефть около $80 за баррель убытки по бензину составят около 15–20 млрд рублей в месяц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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