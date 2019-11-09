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Правительство утвердило поправки в ПДД, запрещающие водителям фур и автобусов ехать более 4,5 часов подряд - источник

Водители фур и автобусов не смогут проводить за рулем более 9 часов в сутки, каждые 4,5 часа они должны будут останавливаться и отдыхать.

Соответствующие поправки в ПДД, внесенные Минтрансом, уже утверждены постановлением правительства, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из профильных ведомств.

Поправки предполагают ряд ограничений для водителей автобусов и автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. Так, время управления транспортным средством не должно превышать 9 часов в сутки. Исключения до 10 часов допускаются не более двух раз в неделю.

При этом водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. Возможны сокращения до 9 часов, но не более трех раз в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха.

Если же водитель достиг лимита трудового времени вдали от оборудованных стоянок, он вправе увеличить период управления транспортным средством до ближайшей стоянки для отдыха, но не более чем на 1-2 часа в зависимости от соотношения режима труда и отдыха.

При этом водители по требованию уполномоченных должностных лиц будут обязаны предоставить им доступ к тахографу и карте водителя и вывести соответствующую информацию на печать.