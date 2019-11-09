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Почти год тюрьмы получил житель Гдовского района за нетрезвое вождение

В Гдовском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, приговором Гдовского районного суда он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом мужчина имел судимость за аналогичное преступление.

В суде установлено, что 12 октября 57-летний трижды судимый за совершение аналогичного преступления мужчина, находясь в деревне Лобановщина Гдовского района в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз сел за руль принадлежащего ему транспортного средства, завел двигатель, после чего поехал в направлении д. Заклинье Гдовсского района.

В пути следования машина под его управлением была остановлена сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району и подсудимый был отстранен от управления транспортным средством.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.