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Великолучанин повторно задержан за рулем в нетрезвом виде

В Куньинском районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 26 декабря около 20 часов на дороге Кунья – Плешково в Куньинском районе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21213. Выяснилось, что машиной управлял 49-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.