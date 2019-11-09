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Псков вошел в пятерку российских городов, безопасных для водителей

Псков вошел в топ-5 российских городов, более безопасных для водителей. Как пишет портал car.ru, специалисты частной страховой компании провели исследование сводок автомобильных катастроф и штатных дорожно-транспортных происшествий, что позволило узнать о 9-ти самых опасных городах РФ, где чаще всего водители попадают в аварии.

Источник: pixabay.com

Благодаря результатам исследования, удалось узнать, что самым опасным городом для передвижения на личном автомобиле является город Темрюк, который находится на территории Краснодарского края. В этом городе фиксируются самые страшные и серьёзные ДТП, которые практически в 3 раза превышают среднюю частоту аварий в стране.

Также были отмечены: Челябинск, Липецк и Воронеж, где частота дорожных аварий превышает общероссийские показатели в 2 раза. Немного ниже цифры у Иркутска и Новосибирска, где частота аварий повышена в 1,5 раза. Большинство тотальных разрушений машин с превышением показателя в 1 раз приходится на Ростов-на-Дону и Ставрополь.

Помимо опасных городов для передвижения на личном авто, специалисты отметили самые безопасные населённые пункты, в которые попали: Тюмень; Псков; Оренбург; Ярославль; Калининград. Всего за прошлый год в стране было зафиксировано более 120 миллионов правонарушений.