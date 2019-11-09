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Псковичи опасаются транспортного коллапса из-за изменения схемы движения на перекрестке Поземского-Труда

Жители Пскова обеспокоены изменением схемы движения на перекрёстке улиц Труда и Поземского, введенным с 3 января.

Напомним, до 29 апреля включительно этот участок дороги необходимо будет объезжать по улице Труда вокруг храма Козьмы и Дамиана с Примостья. Ограничения связаны с заменой инженерных сетей, продлятся до конца апреля.

«Буду объезжать через Северный обход!» - шутят горожане, по мению которых теперь по факту у жителей Запсковья альтернативы невелики: либо ехать через Ипподром, где также ведутся дорожные работы, либо через Александра Невского. «Ехать через Труда и до этого ограничения с утра было проблематично (пробки благодаря круто настроенному светофору), а теперь вообще лучше не пробовать даже», - объясняет один из подписчиков группы «Контроль. Псков» на Фейсбуке.