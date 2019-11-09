АвтоМир / За рулём

Водитель автомобиля «ВАЗ» повторно сел за руль в нетрезвом состоянии в Псковской области

4 января около 13 часов на 127 км автодороги Печоры - Вышгородок, полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21083». На момент проверки автомобилем управлял гражданин 1993 года рождения, житель Островского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.