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Полицейские и школьники поздравили псковских водителей с Рождеством

В преддверии Рождества сотрудники ГИБДД Пскова и Псковского района совместно с учащимися «Многопрофильного правового лицея № 8» и сотрудниками Военной автомобильной инспекции провели профилактическую акцию «Полицейский Дед Мороз» и «Автокресло-детям».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ребята вышли на Рижский проспект Пскова с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Учащиеся школы, участники отряда юных инспекторов дорожного движения, в праздничных костюмах раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Ребята и сотрудники ГИБДД поздравляли водителей и их пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения, благополучия, мира и, конечно же, соблюдения ПДД.

Дорожные полицейские уверены, что благодаря акции, водители действительно будут осторожными и внимательными на дороге.