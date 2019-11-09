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Псковские полицейские рассказали, чем может обернуться уклонение от сдачи водительского удостоверения

В настоящее время наблюдается тенденция, когда водители не сдают водительское удостоверение после лишения их судом права управления транспортным средством. При этом в соответствии с нормами Кодекса об административном правонарушении (ст.32.7 КоАП РФ) водитель обязан самостоятельно сдать права - в течение трех дней с момента вступления в законную силу соответствующего постановления суда (с 1 сентября 2013 года у нарушителей правил движения сотрудники ГИБДД водительское удостоверение не изымают).

В ГИБДД УМВД России по Пскову Псковской Ленте Новостей рассказали, чем грозит водителю нарушение порядка сдачи водительского удостоверения при лишении права управления транспортным средством.

В случае, если гражданин, лишенный специального права, уклоняется от сдачи водительского удостоверения, то срок лишения специального права прерывается и продолжается со дня сдачи водителем данного удостоверения (либо изъятия) или получения сотрудником ГИБДД заявления лица об утрате водительского удостоверения.

Некоторые водители осознанно уклоняются от выполнения требования о сдаче водительского удостоверения. Они понимают, что, передав документ в ГИБДД, увидят его лишь спустя много месяцев, а это значит, что сесть за руль они могут только незаконно. Одни нарушители, например, ездят со своим водительским удостоверением до истечения назначенного срока, а затем приходят в ГИБДД и просят выдать будто бы сданный документ. Другие лица просто стараются не попадаться на глаза сотрудникам Госавтоинспекции в надежде, что минует срок давности проступка.

На самом деле, сдача водительского удостоверения при лишении регистрируется в базе ГИБДД, поэтому явиться с заявлением о возврате прав и ожидать, что водительское удостоверение тут же вернут, по меньшей мере, неразумно. Сотрудник Госавтоинспекции без труда выявит факт лишения прав при проверке водителя по общей базе.

Если кто-то, рискуя быть задержанным сотрудниками полиции, продолжает ездить с «приостановленными» правами, то он должен быть готов к последствиям, предусмотренным ч.2 статьи 12.7 Кодекса об административном правонарушении. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа - 30 000 рублей; обязательных работ - 100-200 часов; административного ареста - до 15 суток.

А что делать, если лишили прав, а права утеряны? Как сдать то, чего нет? В этой ситуации водитель обязан в тот же срок поставить о факте утери документов в известность административный орган, написав заявление в ГИБДД. В нем следует указать, что в связи с утратой водительского удостоверения вы просите начать отсчет срока лишения со дня подачи данного заявления.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывает автолюбителей в случае лишения права управления транспортным средством не уклоняться от сдачи водительского удостоверения, а соблюдать соответствующие нормы законодательства.