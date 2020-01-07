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Жителя Куньинского района будут судить за угон «семерки»

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении жителя поселка Кунья, который совершил угон машины (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в конце октября 2019 года в темное время суток подсудимый совершил угон автомобиля марки ВАЗ 2107, который располагался у многоквартирного дома в поселке Кунья. Впоследствии автомобиль был возвращен собственнику.

Преступление относится к категории средней тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.