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Дедовичская прокуратура добилась ограничения доступа к сайтам, торговавшим пленкой, которая защищает от камер фотовидеофиксации

Прокурор Дедовичского района в суд с административным исковым заявлением о том, чтобы распространенную в интернете информацию о нанопленках, якобы защищающих от работы камер фото- и видеофиксации, признали незаконной, а доступ к таким сайтам ограничили. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, требования прокурора судом удовлетворены, доступ к запрещенной к распространению информации ограничен.

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в открытом доступе в сети интернет имеется ряд сайтов, на страницах которых посетителям предлагается купить нанопленки, якобы защищающие от работы камер фотовидеофиксации, изложен способ применения нанопленок и как их заказать, - отметили в пресс-службе. - Вместе с тем действующим законодательством установлен запрет на применение устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Также в ведомстве добавили, что за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков или позволяющих видоизменить или скрыть последние, установлена административная ответственность по части 2 ст.12.2 КоАП РФ.