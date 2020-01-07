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Новый порядок медосмотра для водителей могут утвердить в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения Евгения Брюна.

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», - сказал он на форуме «Здоровая Москва».

По словам нарколога, сейчас идет обсуждение проблемы «раннего» выявления среди водителей признаков злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами.

Напомним, в конце ноября Минздрав определил новый порядок медосмотра для водителей – он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Изначально ведомство предлагало ввести новый порядок медосмотра с 22 ноября, что вызвало большой резонанс.

Позже Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

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Ранее СМИ сообщали, что из-за дополнительных анализов стоимость справок вырастет на порядок. В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались длинные очереди, в том числе и в Пскове.

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Не обошлось без кадровых решений - директор Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко, одобрившая заключение на новые правила медосмотра, была уволена. Такой приказ отдала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Клименко подтвердила, что уходит с должности, но не стала называть причин увольнения.