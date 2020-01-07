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Нетрезвого жителя Родины задержали дорожные полицейские за рулем ВАЗа

В Псковском районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 17 января около 23.45 на 294-м км трассы Санкт-Петербург - Невель Псковского района стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ 21074». На момент проверки за рулем автомобиля находился житель деревни Родина Псковского района 1987 года рождения. Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.