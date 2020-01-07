АвтоМир / За рулём

Сити-менеджер Пскова рассказал об изменениях в работе светофора на перекрестке Школьной и Труда

На перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове изменят режим работы светофора. Об этом на сайте губернатора региона сообщил глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

Обращение, направленное на рассмотрение сити-менеджера, выглядит следующим образом: «Уже какой месяц светофор на перекрестке улиц Труда и Школьной настроен так, чтобы создавать дорожную пробку на ровном месте. Неужели соответствующие службы не видят этого, или это какое-то вредительство? Но, с другой стороны, такой режим работы светофора не помешал бы на площади Ленина».

На это Александр Братчиков ответил, что, по результатам анализа мест концентрации ДТП, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения организовали мероприятия по переустройству светофорного объекта с целью введения отдельной пешеходной фазы.

«По результатам мониторинга режима работы светофорного объекта и решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Пскова, от 15 ноября 2019 года подрядной организацией выполнены работы по внесению изменений в режим работы светофорного объекта путем уменьшения на 5 секунд пешеходной и транспортной фазы по улице Школьной».

Также сити-менеджер добавил, что в настоящее время светофорный объект работает в следующем режиме: «улица Труда - 42 секунды, улица Школьная (для транспорта) - 17 секунд, улица Школьная (для пешеходов) - 15 секунд».