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Более 130 нарушений выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове

Мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон» за выходные, 18- 19 января, выявил более 130 нарушений в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на ул. Юности и ул. Инженерная в городе Пскове. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в своем официальном аккаунте в сети Instagram.

Напомним, 13 января улицу Юности открыли для автобусного сообщения. В связи с этим дорожные полицейские проводят мероприятия, направленные на освобождение проезжей части дороги от автотранспорта, припаркованного в неположенном месте, чтобы не мешал движению.

В период с 18 по 31 января мобильный комплекс «Паркон» будет работать по маршруту: по левой стороне по ходу движения от дома №108/62 по ул. Инженерной до дома №15/130 по ул. Юности, далее до дома №21 по ул. Звездной и в обратном направлении: от дома №21 по ул. Звездной до дома №15/130 по ул. Юности, далее до дома №108/62 по ул. Инженерной, в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена».

Пользователей автодорог просят соблюдать правила остановки и стоянки на вышеуказанных участках улично-дорожной сети Пскова.