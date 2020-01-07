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Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты

В России построят сеть вертолетных площадок для эвакуации пострадавших с мест ДТП, пишут «Известия».

До 1 апреля 2020 года Минтранс и Минздрав совместно с Минфином должны представить предложения по созданию этой инфраструктуры.

Такое поручение содержится в протоколе декабрьского заседания правительственного проектного комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), с которым ознакомились «Известия».

Развитие санитарной авиации - один из факторов, который позволит значительно снизить смертность на дорогах к 2024 году.

Мероприятия по строительству посадочных площадок предлагается включить в БКАД и увязать эту работу с нацпроектом «Здравоохранение».

В общей сложности медучреждениям страны требуется около 670 вертолетных площадок. Для их строительства потребуется примерно 3 млрд рублей.