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Электронные аукционы по продаже «красивых» номеров могут запустить с 2021 года

Процедура проведения электронных аукционов по продаже так называемых красивых номеров может быть доступна уже с 1 января 2021 года, если соответствующие поправки в закон вступят в силу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника ГИБДД России Николая Шеюхина.

«Главным исполнителем (разработки документа) является Министерство экономического развития. Проект нормативного правового акта разработан, и он предусматривает изменение в Налоговый кодекс. Общая схема такая - устанавливаются тарифы на стоимость государственных регистрационных знаков, исходя из их буквенного и цифрового обозначения. В обязательном порядке, чтобы субъект смог это право реализовать еще в большем объеме, предусмотрена процедура проведения электронных аукционов. Если в этом виде норматив выйдет, значит предполагаем, что с 1 января следующего года он вступит в действие и будет работать», - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития совместно с МВД начали работу над закреплением в законодательстве возможности выбора номера после принятия федерального закона от 3 августа 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».