ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9%. Клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту - от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.
Преимуществом данной программы также является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования - от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит - как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.
ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.
Подробности на сайте Банка ВТБ https://www.vtb.ru/