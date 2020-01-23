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В Псковской области продолжается работа по выявлению пьяных водителей

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Островском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 27 января около 15 часов на дороге Санкт-Петербург - Невель в Островском районе полицейские остановили для проверки автомашину «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что иномаркой управлял 45-летний житель города Острова, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.