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С начала года более 50 псковских водителей привлечены к административной ответственности за тонировку автомобилей

При ежедневном контроле за дорожным движением сотрудники ГИБДД города Пскова обращают особое внимание на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с управлением автомобилем, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Тонировка машин является достаточно модным и практичным решением. Но она же может стать причиной аварий на дороге. Когда водители транспорта со слишком темной тонировкой попадают в ситуацию, когда теоретически может произойти ДТП, они реагируют на внешние раздражители с меньшей скоростью. Излишне темная пленка на стекле не позволяет автолюбителям видеть некоторых деталей окружающего мира, что искажает представление водителей машин об остановке на дороге и делает их реакцию более замедленной.

В настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70% для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стекол не регламентируется.

Использование тонировки с пониженной светопропускаемостью согласно ст. 12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Если водитель снимет пленку сразу после остановки сотрудником ГИБДД, штрафные санкции все равно накладываются. Это обусловлено тем, что водитель управлял транспортным средством с повышенным уровнем светоотражения стекол.

В случае если водитель не устранил тонировку, в отношении него составляется письменное требование, в котором указано, в какой срок следует устранить причину (10 дней). Если автолюбитель все равно не устранит причину, то при следующей остановке его ожидает составление протокола по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15-ти суток.

За 2019 год сотрудниками ГИБДД города Пскова, при ежедневном несении службы, в период проведения массовых отработок правонарушений и профилактических мероприятий, к административной ответственности привлечено 1125 водителей транспортных средств.

С начала текущего года к административной ответственности уже привлечено 54 водителя. В отношении 18 водителей авто вынесены требования об устранении тонировки.