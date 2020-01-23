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Псковская ГИБДД: Излишняя тонировка может стать причиной аварий на дороге

Излишняя тонировка может стать причиной аварий на дороге, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

При осуществлении ежедневного контроля за дорожным движением сотрудники ГИБДД города Пскова особое внимание обращают на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Тонировка машин является достаточно модным и практичным решением. Но излишняя тонировка может стать причиной аварий на дороге. Как показывает практика, когда водители машин со слишком темной тонировкой попадают в критическую ситуацию, то они реагируют на внешние раздражители с недостаточной скоростью. Излишняя тонировка не позволяет видеть некоторых деталей окружающей обстановки, что искажает представление водителей о реальной ситуации на дороге и делает их реакцию не такой быстрой.

В настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70 процентов для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей. Для задних и задних боковых стекол - не регламентируется.

Использование тонировки с пониженной светопропускаемостью согласно ст. 12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Если водитель снимет пленку сразу после остановки сотрудником ГИБДД, штрафные санкции все равно накладываются. Это обусловлено тем, что водитель управлял транспортным средством с повышенным уровнем светоотражения стекол.

В случае, если водитель не устранил тонировку, - в его отношении составляется письменное требование, где указано, в какой срок следует устранить причину (10 дней). Если водитель не устранит причину, то при следующей остановке его ожидает составление протокола по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15-ти суток.

Отметим, что за 2019 год сотрудниками ГИБДД города Пскова при ежедневном несении службы в период проведения профилактических мероприятий к административной ответственности привлечено 1125 водителей транспортных средств. А с начала текущего года к административной ответственности за данное правонарушение привлечено 54 водителя. В отношении 18 водителей вынесены требования об устранении тонировки. И эта работа будет продолжаться.