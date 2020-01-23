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В России предложили изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме, сообщает пресс-служба партии.

Как пишет РИА Новости, сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов отметил, что есть примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он адекватен и способен управлять автомобилем, но закон может трактовать результат его анализов так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

«Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации Правозащитный центр направит в Минздрав и МВД», - цитирует пресс-служба партии Старшинова.

Предлагается также закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по некоторым веществам занижены. Например, булка с маком может дать в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. «Такие моменты нужно учитывать юридически», - приводит его слова пресс-служба ЕР.