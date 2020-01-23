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В России предложили наказывать за несообщение о нарушениях ПДД

Россиян предложили штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Соответствующую инициативу направил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров руководителю ГИБДД Михаилу Черникову. Об этом сообщает NEWS.ru.

Депутат написал в своей инициативе, что на дорогах не работает взаимовыручка. Участники движения оставляют без внимания и помощи пострадавших, а также не сообщают о фактах явного и грубого нарушения правил. Он предлагает наказывать за несообщение полиции о нарушениях ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий, пишет «Парламентская газета».

С его точки зрения, если человек не сообщает в правоохранительные органы о нарушениях ПДД на дороге, то он фактически становится участником проступка.

По словам Владимира Петрова, эта инициатива является важной, и если её реализовать, то можно развить принцип гражданской сознательности.