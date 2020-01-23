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На улице Юбилейной, 22а в Пскове появится автостоянка

Вопрос об изменении функциональной зоны земельного участка по ул. Юбилейной, 22а с «зоны мемориальных комплексов» на «зону объектов городского транспорта» для последующего размещения там автостоянки рассмотрели на заседании временной комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, выступивший в ходе заседания председатель Псковского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков напомнил, что на данной территории в годы Великой Отечественной войны размещался концентрационный лагерь «Шталаг - 372», где, по официальным данным, погибло 75 тыс. военнопленных.

При этом он пояснил, что в границах участка, на котором предприниматель хочет разместить автостоянку, никаких захоронений в годы войны не производилось, и что по его данным, а также по данным общественного фонда «Достоверная история» концлагерь действительно располагался на части нынешней улицы Юбилейной и перпендикулярно ей - вдоль улицы Майора Достовалова.

После обсуждения вопроса члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы поручить администрации Пскова совместно с проектной организацией «Национальный земельный фонд» и общественным фондом «Достоверная история» изучить представленные материалы и проработать их на возможность изменения границ функциональной зоны «зона мемориальных комплексов».