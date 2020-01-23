Торг при покупке автомобиля с пробегом: как снизить цену

Почти все автовладельцы, выставляя на продажу свою машину, намеренно завышают ее стоимость, чтобы сторговаться в процессе осмотра. Идеальные машины не продают! И чем раньше вы постигнете эту истину, тем скорее сможете подобрать подходящий вариант. А мы для вас составили гид о том, как снизить стоимость машины с пробегом.
Алексей Петрин, автоэксперт:
Визуально. Стоит начать со своего внешнего вида и манеры вести диалог. Будьте опрятным и вежливым, пусть это сыграет вам на руку. Не стесняйтесь задавать вопросы.
После вежливого знакомства и расспросов с пристрастием нынешнего владельца о всех недочетах, переходите к осмотру автомобиля:
Кузов. Не соглашайтесь на осмотр грязной машины, особенно в темное время суток – вы обязательно что-нибудь пропустите. Уточните в ближайшем сервисе, сколько стоит покраска одного элемента (от 5000 до 10000 рублей в зависимости от марки машины, сервиса и региона осмотра), устранение царапин на лобовом стекле (от 1000 до 5000 рублей), вмятин.
Подкапотное пространство. Проверить что-либо вы сможете только визуально, для полноценной диагностики необходимо везти машину в сервис. Под капотом не должно быть кристально чисто. Если владелец «вылизал» всю пыль, значит, было что прятать: подтеки масла в сальниках, трещинах, уплотнителях, тормозную и любые другие жидкости.
Салон автомобиля. Проверьте на работоспособность все переключатели, электронику, регулировки.
Тест-драйв. Прислушайтесь к звуку мотора. Обратите внимание, как переключаются передачи. На МКПП не должно быть слышно хруста, визга, скрежета ни в одном из положений. Передачи должны включаться с первого раза (если вы, конечно, не новичок за рулем). Машины с рабочей АКПП не дергаются при переключении передач. Если это не так, владелец должен уступить как минимум на цену новой коробки.
Проверьте, не ведет ли машину в сторону. Если да, то машине либо нужен сход-развал (от 2000 рублей), либо у него повреждена геометрия кузова вследствие аварии. Тогда от покупки лучше отказаться вовсе. Послушайте, как ведет себя подвеска: она не должна бренчать на кочках и «клевать» при торможении. Руль не должен вибрировать, и при повороте не должно раздаваться щелчков и хрустов.
Если вы обнаружили что-то из перечисленного, значит, какие-то из шарниров в подвеске в критическом состоянии, или пришла пора заменить амортизаторы. Это расходные материалы — не стоит пугаться! Но владелец обязан скинуть цену за замену элементов подвески.
Проверьте автомобиль через онлайн-сервис «Автокод». Проверьте автомобиль заранее и поезжайте на осмотр подготовленные. При встрече задавайте вопросы продавцу, уже заранее зная, где он говорит правду, а где лукавит. А после покажите отчет. Он как раз и послужит поводом для снижения цены.
Торг при покупке автомобиля с пробегом начните с обращения внимания продавца на все поломки и погрешности, о которых он умолчал. Во время осмотра складывайте в уме цены на устранение недочетов. Именно это и будет та скидка, которую вы запросите у продавца.
Екатерина Липатова, редактор женского автопортала Careta.info:
Оцените все похожие предложения на рынке, сравните цены. Множество таких же автомобилей со схожей комплектацией, но с более низкой стоимостью должны поубавить пыл продавца.
Если владелец упрямо настаивает на высокой цене, ссылаясь на дорогое дополнительное оборудование: мощная аудиосистема или спутниковая охрана, то предложите его снять. Вряд ли продавец будет этим заниматься, потому что это, как правило, не так уж и просто. К тому же невыгодно. Отдельно от машины дополнительное оборудование стоит копейки.
Если продавец задает вопрос: «А за сколько возьмете?», – срочно берите инициативу в свои руки. Владелец сомневается в цене, которую указал в объявлении! Опираясь на то, сколько времени, сил и денег вам теперь придется потратить, чтобы довести машину до ума, снижайте стоимость до приемлемой.
Если продавец никак не соглашается торговаться, будьте хитрее, обратитесь к законам НЛП. Внимательно выслушайте его, улыбнитесь, скопируйте его позу, не настаивайте. Ответьте своими доводами в пользу снижения цены. Смотрите продавцу в глаза, не перебивайте, когда он говорит. Оперируйте своим знанием автомобильного рынка и ценами на б/у машины, запчасти и работы. Но не забудьте перед этим на самом деле изучить рынок.
Если вежливость, психология, видимые недочеты авто, заключение о поломках из СТО не помогли снизить стоимость машины, но автомобиль все еще вам нравится, то может не так уж и важны эти 10-15 тысяч рублей? Если же, наоборот, любви к выбранной машине вы не почувствовали, то смело приступайте к осмотру следующей.