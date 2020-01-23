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Торг при покупке автомобиля с пробегом: как снизить цену

Почти все автовладельцы, выставляя на продажу свою машину, намеренно завышают ее стоимость, чтобы сторговаться в процессе осмотра. Идеальные машины не продают! И чем раньше вы постигнете эту истину, тем скорее сможете подобрать подходящий вариант. А мы для вас составили гид о том, как снизить стоимость машины с пробегом.

Общение с продавцом

Алексей Петрин, автоэксперт:

Водитель автомобиля с подъёмным краном повредил газопровод в деревне Загорицы Псковского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате неудачного манёвра водитель зацепил газопровод низкого давления.

Как снизить цену на б/у авто

Визуально. Стоит начать со своего внешнего вида и манеры вести диалог. Будьте опрятным и вежливым, пусть это сыграет вам на руку. Не стесняйтесь задавать вопросы.

После вежливого знакомства и расспросов с пристрастием нынешнего владельца о всех недочетах, переходите к осмотру автомобиля:

Кузов. Не соглашайтесь на осмотр грязной машины, особенно в темное время суток – вы обязательно что-нибудь пропустите. Уточните в ближайшем сервисе, сколько стоит покраска одного элемента (от 5000 до 10000 рублей в зависимости от марки машины, сервиса и региона осмотра), устранение царапин на лобовом стекле (от 1000 до 5000 рублей), вмятин.

Подкапотное пространство. Проверить что-либо вы сможете только визуально, для полноценной диагностики необходимо везти машину в сервис. Под капотом не должно быть кристально чисто. Если владелец «вылизал» всю пыль, значит, было что прятать: подтеки масла в сальниках, трещинах, уплотнителях, тормозную и любые другие жидкости.

Салон автомобиля. Проверьте на работоспособность все переключатели, электронику, регулировки.

Тест-драйв. Прислушайтесь к звуку мотора. Обратите внимание, как переключаются передачи. На МКПП не должно быть слышно хруста, визга, скрежета ни в одном из положений. Передачи должны включаться с первого раза (если вы, конечно, не новичок за рулем). Машины с рабочей АКПП не дергаются при переключении передач. Если это не так, владелец должен уступить как минимум на цену новой коробки.

Проверьте, не ведет ли машину в сторону. Если да, то машине либо нужен сход-развал (от 2000 рублей), либо у него повреждена геометрия кузова вследствие аварии. Тогда от покупки лучше отказаться вовсе. Послушайте, как ведет себя подвеска: она не должна бренчать на кочках и «клевать» при торможении. Руль не должен вибрировать, и при повороте не должно раздаваться щелчков и хрустов.

Если вы обнаружили что-то из перечисленного, значит, какие-то из шарниров в подвеске в критическом состоянии, или пришла пора заменить амортизаторы. Это расходные материалы — не стоит пугаться! Но владелец обязан скинуть цену за замену элементов подвески.

Онлайн

Проверьте автомобиль через онлайн-сервис «Автокод». Проверьте автомобиль заранее и поезжайте на осмотр подготовленные. При встрече задавайте вопросы продавцу, уже заранее зная, где он говорит правду, а где лукавит. А после покажите отчет. Он как раз и послужит поводом для снижения цены.

Торг при покупке автомобиля с пробегом начните с обращения внимания продавца на все поломки и погрешности, о которых он умолчал. Во время осмотра складывайте в уме цены на устранение недочетов. Именно это и будет та скидка, которую вы запросите у продавца.

Екатерина Липатова, редактор женского автопортала Careta.info:

«Любой обнаруженный дефект должен стать поводом для снижения стоимости автомобиля: скол, царапина, неработающая лампочка, сломанный переключатель и т. п. А любая существенная проблема – довод в пользу отказа от покупки. Осмотрите автомобиль с пристрастием и сэкономьте свои же нервы и деньги. Итоговая стоимость машины будет зависеть от ваших способностей тактично, но четко показать продавцу недостатки машины, которые устранять придется уже вам как новому владельцу. Научитесь торговаться аргументированно».

Что говорить во время торга

Оцените все похожие предложения на рынке, сравните цены. Множество таких же автомобилей со схожей комплектацией, но с более низкой стоимостью должны поубавить пыл продавца.

Если владелец упрямо настаивает на высокой цене, ссылаясь на дорогое дополнительное оборудование: мощная аудиосистема или спутниковая охрана, то предложите его снять. Вряд ли продавец будет этим заниматься, потому что это, как правило, не так уж и просто. К тому же невыгодно. Отдельно от машины дополнительное оборудование стоит копейки.

Если продавец задает вопрос: «А за сколько возьмете?», – срочно берите инициативу в свои руки. Владелец сомневается в цене, которую указал в объявлении! Опираясь на то, сколько времени, сил и денег вам теперь придется потратить, чтобы довести машину до ума, снижайте стоимость до приемлемой.

Что делать, если продавец не скидывает цену

Если продавец никак не соглашается торговаться, будьте хитрее, обратитесь к законам НЛП. Внимательно выслушайте его, улыбнитесь, скопируйте его позу, не настаивайте. Ответьте своими доводами в пользу снижения цены. Смотрите продавцу в глаза, не перебивайте, когда он говорит. Оперируйте своим знанием автомобильного рынка и ценами на б/у машины, запчасти и работы. Но не забудьте перед этим на самом деле изучить рынок.

Если вежливость, психология, видимые недочеты авто, заключение о поломках из СТО не помогли снизить стоимость машины, но автомобиль все еще вам нравится, то может не так уж и важны эти 10-15 тысяч рублей? Если же, наоборот, любви к выбранной машине вы не почувствовали, то смело приступайте к осмотру следующей.

Портал «Автокод»