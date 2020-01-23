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На недавно открытой для движения улице Юности полностью запретили парковку

На улицах Юности и примыкающей к ней части улицы Инженерной в Пскове полностью запретили парковку автомобилей.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этих улицах появились соответствующие дорожные знаки. Ранее парковка была запрещена лишь у разделительной полосы, но водители игнорировали и это правило дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД сегодня работают на улице Юности, владельцам автомобилей, припаркованных с нарушением дорожных знаков, выписываются штрафы, автомашины эвакуируются.

Отметим, недавно построенное продолжение улицы Юности продолжительное время не сдавалось в эксплуатацию, движение по ней не было официально открыто, и жители соседних домов привыкли использовать ее как парковку.

С открытием автобусного движения по Юности припаркованные автомобили стали создавать серьезные помехи для движения. Сотрудники ГИБДД заявили, что будут проводить регулярные рейды для борьбы с недобросовестными водителями.

Отметим, местные жители заявляют, что вынуждены парковаться на Юности из-за отсутствия достаточного количества парковочных мест во дворах домов.