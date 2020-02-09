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Начальник ГИБДД Пскова о пьяных водителях: Мы продолжим их ловить - и все

Водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде, меньше в Пскове не становится. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник городского управления ГИБДД Владимир Папорт.

«В 2019 году на территории Пскова задержано 435 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Плюс к этому задержано 85 водителей, севших за руль в пьяном виде повторно. То есть, если сложить две цифры, получается 500 с лишним человек», - сообщил гость с студии, добавив, что есть случаи, когда граждане за нетрезвое вождение получали реальные сроки.

«Возможно, такими людьми руководит бесстрашие. Но мы продолжим их ловить - и все», - пообещал Владимир Папорт.