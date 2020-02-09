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Возле «Максимуса» установят знаки «Способ парковки»

Возле торгового комплекса «Максимус» на Октябрьском проспекте в Пскове установят знаки «Способ парковки». Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Депутат городской Думы Федор Постнов вышел с предложением запретить стоянку автомобилей, ссылаясь на то, что это доставляет неудобство пешеходам, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Однако эта инициатива не нашла поддержки у большинства членов комиссии. По мнению депутата, для начала достаточно установить знаки «Способ парковки» и посмотреть, как это повлияет на сложившуюся ситуацию. «Запретить всегда успеем», - заключил он.



Другое же предложение Федора Постнова получило одобрение. Комиссия высказалась за запрет остановки автотранспорта на улице Советской в районе дома №39 и на улице Максима Горького вблизи домов № 41/9 и 20/7.