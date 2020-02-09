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Пьяного псковича за рулем «Волги» задержала полиция

Дорожной полицией в ходе проводимых в Пскове мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в Пскове в ночное время 14 февраля у дома по улице Красноармейской полицейские остановили для проверки автомашину «ГАЗ-3110». Выяснилось, что «Волгой» управлял 36-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.