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«Умные» светофоры и «дружелюбные» переходы появятся в России

Минтранс прорабатывает предложения о внедрении в России приподнятых «зебр», «умных» светофоров с датчиками движения и британской системы «Дружелюбный переход», пишет газета «Известия».

Изменения в действующие ГОСТы представят до конца 2020 года, пояснили в РосдорНИИ. Все эти новшества должны снизить смертность на дорогах.

На нескольких улицах в Москве и области уже появились экспериментальные модели перехода, совмещенного с «лежачим полицейским», рассказали в РосдорНИИ. Такие же применяются в США и Великобритании. Такая конструкция снижает скорость потока транспорта на 4-20 км/ч, а общее количество ДТП с пострадавшими падает в среднем на 15%