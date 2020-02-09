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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны полицией в Пскове, Дно и Бежаницах

В Пскове, Дно и Бежаницах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре вечером 15 февраля у дома по улице Петровской полицейские остановили для проверки автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого оказался нетрезвый 33-летний пскович.

В поселке Бежаницы ночью 16 февраля по улице Смольной на автомашине «ВАЗ-21083» ехал местный житель, 1988 года рождения, Он также был в нетрезвом виде.

А в городе Дно 15 февраля около 19 часов на улице Заводской стражи порядка остановили «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что иномаркой управлял 38-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам полицией проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.