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Дорожной полицией на территории региона выявлен пьяный водитель

В Усвятах сотрудниками ДПС ГИБДД в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 20 февраля у дома по улице Декабристов в поселке Усвяты полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2110». Выяснилось, что управлял легковушкой мужчина, 1970 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.