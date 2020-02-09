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АвтоМир / За рулём

Трое нетрезвых водителей задержаны в Псковской области 23 февраля

24.02.2020 14:31|ПсковКомментариев: 0

В Печорах, Опочке и Порховском районе Псковской области дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий 23 февраля установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером в День защитника Отчества у дома по улице Стученко в городе Опочке полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ 2107», за рулем которого оказался нетрезвый 42-летний местный житель.

В Печорах ранним утром 23 февраля по улице Заводской на автомашине «Фольксваген Гольф» ехал печерянин, 1978 года рождения. Он также был в нетрезвом виде.

Еще одного водителя «под градусом» удалось установить вечером на 161-м километре автодороги Великий Новгород-Псков, на территории Порховского района. Им оказался житель деревни Полоное, Порховского района, 1989 года рождения.

Все автолюбители дали признательные показания.

По данным фактам полицией проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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