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Страдающий алкогольной зависимостью житель Дедовичского района лишен водительских прав

Страдающий алкогольной зависимостью житель Дедовичского района лишен права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что житель Дедовичского района состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения по причине наличия психического расстройства, вызванного употреблением алкоголя, при этом он имеет водительское удостоверение.

В связи с этим и наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права указанного лица на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.