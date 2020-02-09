Страдающий алкогольной зависимостью житель Дедовичского района лишен водительских прав

Страдающий алкогольной зависимостью житель Дедовичского района лишен права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.
В ходе проверки установлено, что житель Дедовичского района состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения по причине наличия психического расстройства, вызванного употреблением алкоголя, при этом он имеет водительское удостоверение.
В связи с этим и наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права указанного лица на управление транспортными средствами.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.