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Заместителя главы Себежского района будут судить за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Заместителя главы Себежского района Андрея Ляшкевича будут судить за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей от источника в правоохранительных органах, 21 февраля Ляшкевич, находясь в нетрезвом состоянии в поселке Идрица, сел за руль личного автомобиля «Фольксваген Туарег».

По факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 12.26. КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Материалы направлены в суд.

Отметим, в его обязанности входила работа по координации ведомств в сфере безопасности дорожного движения.