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АвтоМир / За рулём

Автомобилистов просят не препятствовать работе дорожно-коммунальной техники в Пскове

28.02.2020 17:55|ПсковКомментариев: 0

Многочасовой снегопад, обрушившийся на Псков в четверг, 27 февраля, добавил немало работы подрядным организациям, отвечающим за уборку улиц города. Как сообщили в управлении городского хозяйства администрации Пскова, в ликвидации последствий снегопада были задействованы все ресурсы, на уборку улиц вышла вся имеющаяся снегоуборочная техника, работа проходила в штатном режиме.

В УГХ напомнили, что за состояние улиц в центре города, в Завокзалье, Крестах, на Псковкирпиче и улице Советской Армии отвечает ГБУ ПО «Псковавтодор». На очистку улиц от снега оно вывело 3 трактора МТЗ, 3 комбинированные дорожные машины (КДМ) и две «ручные» бригады по 5 человек. Рабочие расчищали и посыпали песком тротуары, подходы к пешеходным переходам и автобусные остановки.

Район Завеличье от улицы Коммунальной в сторону Юбилейной, а также Запсковье, Любятово, часть улицы Льва Толстого, Коммунальную, Кузбасской дивизии и Балтийскую обслуживает в рамках муниципального контракта компания «СитиИнвестГрупп». Она убирала обслуживаемую территорию силами 6 КДМ и 8 МТЗ. В расчистке и посыпке мостов, автобусных остановок, подходов к пешеходным переходам и тротуаров было задействовано около 40 человек. Кроме того, два грейдера расчищали снег в частном секторе.

Так как в ночь на 28  февраля снегопад продолжался, то и сегодня работа по ликвидации его последствий проходит в том же режиме, с привлечением всех имеющихся сил и средств. При этом в УГХ отметили, что нередко качественной уборке городских улиц мешают припаркованные в неположенных местах автомобили и попросили автомобилистов не препятствовать работе дорожно-коммунальной техники.

Источник: Псковская Лента Новостей
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