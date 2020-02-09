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Дорожная полиция просит водителей не рисковать на трассах в Псковской области

Дорожная полиция просит быть внимательными на автотрассах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Причин этому много: пасмурная погода, плохая видимость, осадки, скользкое дорожное покрытие и другие. В связи с этим водители должны принимать дополнительные меры безопасности. Маневры на скользкой дороге – дело рискованное. Как показывает практика, нередко это ведет к столкновениям транспортных средств со всеми вытекающими отсюда последствиями. На скользких дорогах тормозной путь машины, как известно, увеличивается вдвое-втрое. И управлять автомобилем нужно с особой осторожностью», - отметили в ведомстве.

Прежде всего, водителям рекомендуют выбирать оптимальный скоростной режим (лучше двигаться на пониженной передаче), увеличивать дистанцию до идущего впереди транспортного средства, соблюдать правила безопасности при совершении маневров.

«И последнее. Отправляясь в путь, постарайтесь иметь запас времени, чтобы не торопиться при следовании по маршруту», - добавили в УМВД.