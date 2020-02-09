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АвтоМир / За рулём

Пассажиры «Яндекс.Такси» получили возможность увидеть свой рейтинг

01.03.2020 17:59|ПсковКомментариев: 0

Рейтинг пассажиров в «Яндекс.Такси» стал доступен в приложении пользователей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, система тестируется уже с 2018 года и пока не влияет на процесс отбора такси.

На официальном сайте «Яндекс.Такси» для водителей о существовании такого рейтинга говорится еще с августа 2018 года. Как пояснили в компании, для пользователей их рейтинги стали видны с февраля 2020 года, а для водителей рейтинги пассажиров пока не отображаются.

Как указано на сайте приложения, рейтинг пассажира складывается из последних 40 оценок, поставленных водителями по пятибалльной шкале. Водители могут оценить пунктуальность пассажира, бережное отношение к машине, вежливость, место подачи автомобиля, детали о заказе.

Сейчас, подчеркивают в «Яндекс.Такси», пользовательский рейтинг ни на что не влияет. «Однако в целом система оценок призвана помочь определять недобросовестных пользователей. Например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля, агрессивно ведет себя по отношению к водителям и т. д.», - отметил представитель агрегатора.

Вместе с тем в компании пока не уточняют, когда система рейтингования пассажиров будет использоваться для подбора такси. «Мы тестируем различные сценарии взаимодействия, например в будущем рейтинг может влиять на то, как быстро ваш заказ будет снабжен приоритетом и его получит водитель», - пояснили там.

Источник: Псковская Лента Новостей
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