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Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта

Российские автовладельцы смогут оформить «комбинированную» страховку. Информацию о договоре каско теперь будут размещать на обратной стороне полиса ОСАГО. Заключать отдельный договор при этом не потребуется. Нововведение вступит в силу уже с 8 марта этого года, пишет РИА Новости.

По мнению экспертов, перемены оценят все участники «сделки». Заключение договора каско станет более удобным как для потребителей, так и для страховых компаний. Отмечается также, что вписать данные добровольного полиса в ОСАГО можно будет не только при покупке бумажного варианта, но и электронного.

Оформленная таким образом страховка должна подходить под некоторые требования. Например, включать в себя риски утраты или повреждения транспортного средства. Документ также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы.

При этом сроки договоров каско и ОСАГО должны совпадать. Как только закончится действие обязательной страховки, прекратится «работа» и добровольной. В этом случае клиенту вернут часть денег. Договор каско можно будет расторгнуть в любой момент, на ОСАГО это никак не скажется,