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Нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Пыталово и Великих Луках

В Псковской области сотрудники ГИБДД остановили двух нетрезвых автомобилистов, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Великих Луках днем 29 февраля у дома по улице Дворецкой полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 30-летний нетрезвый горожанин.

А в городе Пыталово 2 марта около 12.00 по улице Белорусской на автомобиле «Форд Фокус» ехал 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.