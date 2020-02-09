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Сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта

6 марта в преддверии весеннего праздника 8 Марта сотрудники ГИБДД города Пскова совместно с сотрудниками ГИБДД Псковского района и сотрудниками Военной автомобильной инспекции, проводили акцию «Цветы для автоледи!», в ходе которой поздравляли женщин-водителей с наступающим праздником – вручали праздничные букеты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Представительницы слабого пола, уже давно, наравне с мужчинами, управляют транспортом на дорогах нашего города. С каждым годом женщин-водителей становится все больше и сотрудники ГИБДД и инструктора автошкол отмечают, что автоледи обычно аккуратно ведут себя на дорогах, однако аварии с их участием, не исключения.

В эти праздничные дни сотрудники ГИБДД еще раз напомнили автолюбительницам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, но были по-праздничному вежливы и не очень строги к женщинам за рулем.

Традиционно подобные акции проводятся во многих регионах России.

Также сотрудники ГИБДД города Пскова вручали женщинам поздравительные открытки.