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Соблюдать меры безопасности при перевозке детей призывает псковичей ГИБДД

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Дети-пассажиры, как известно, - самые незащищённые участники дорожного движения, жизнь и здоровье которых зависят только от взрослых. К сожалению, зачастую именно водители транспортных средств вследствие своей недисциплинированности подвергают опасности самых юных участников дорожного движения. Безопасность ребенка в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Но, как ни парадоксально, именно водители, пренебрегающие элементарными мерами безопасности, становятся виновниками ДТП, в которых страдают несовершеннолетние участники дорожного движения», - отметили в ведомстве.

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Нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей - такие, как несоблюдение очерёдности проезда и неправильный выбор дистанции – нередко становятся причиной получения детьми травм различной степени тяжести.

Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге. «И ни в коем случае не нарушать даже элементарных требований безопасности, ведь ценой вашей беспечности может стать самое дорогое – здоровье и жизнь ребёнка», - подчеркнули в УМВД.