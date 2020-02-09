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В Опочке задержан пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полицейских

9 марта в 05.40 сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» на улице Пушкина был остановлен автомобиль, водитель которого попытался сбежать от инспекторов, однако был задержан.

Фото из группы ВКонтакте ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, у мужчины 1992 года рождения были установлены признаки алкогольного опьянения. Помимо этого, в процессе проверки по специализированной базе стало известно, что вышеуказанный водитель уже был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.