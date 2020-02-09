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Обязательные работы назначены жителю Красногородского района за пьяное вождение

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Опочецкого района, который обвинялся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе судебного следствия установлено, что молодой человек был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) на основании постановления мирового судьи в декабре 2018 года, однако, не сделав должных выводов, в октябре 2019 года, после встречи с приятелем в Красногородском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля, чтобы вернуться домой, тем самым снова повторил правонарушение, не задумываясь над тем, что оно в своей повторности приобрело признаки преступления.

Подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя судья Пыталовского районного суда Псковской области назначил наказание подсудимому в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.