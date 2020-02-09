АвтоМир / За рулём

Любителя управлять автомашиной «под градусом» остановили полицейские на улице Коммунальной в Пскове

В регионе установлены водители, повторно управляющие транспортом в нетрезвом виде

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Псковской области установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 14 марта в Пскове у дома 48 по лице Коммунальной для проверки инспекторами ДПС была остановлена иномарка. Выяснилось, что водитель «Ауди 80» - пскович 1984 года рождения, управлял транспортом в нетрезвом виде, хотя ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Повторно «под градусом» управлял ВАЗ-21083 и 32-летний житель Бежаниц. Его автомобиль сотрудники дорожной полиции остановили у жилого дома на улице Философовой в деревне Красное Солнце Бежаницкого района ночью 15 марта.

Еще один водитель с признаками алкогольного опьянения установлен в поселке Струги Красные. Поздним вечером 14 марта для проверки сотрудники Госавтоинспекции остановили ГАЗ-2705 у дома по улице Советской. За рулем машины был местный житель 1991 года рождения.

Все водители дали признательные показания. По всем фактам полицией проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.