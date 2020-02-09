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«Пугающая тишина»: Коронавирус пока не «ударил» по псковским перевозчикам

Предпринимаемые в России и странах ЕС меры по недопущению дальнейшего распространения коронавируса пока не «ударили» по псковским перевозчикам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской ассоциации транспортных перевозок, комментируя ситуацию на рынке перевозок в связи с закрытием границ России с Белоруссией, Эстонией и Латвией.

«Пока пугающая тишина, - констатировал исполнительный директор Союза автотранспортных предприятий транспорта общего пользования Псковской области Виктор Борисов. - На удивление, все тихо. Мы пока на себе это не почувствовали, и это нас и беспокоит».

Виктора Борисова удивляет, что «везде предпринимаются чрезвычайные меры в связи с коронавирусом, а у нас (в Псковской области - ред.) тишина». «То ли врут, то ли у нас так здравоохранение работает», - пояснил он. Наряду с этим Виктор Борисов сообщил о проблемах с получением информации от госорганов о приобретении дезинфицирующих средств.

«Звоню в псковский Роспотребнадзор, спрашиваю, где приобрести средства защиты - растворы для дезинфекции салонов автобусов - и попадаю прямо на Нестерука (руководителя ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука - ред.). А он говорит: «Мы этим не занимаемся, наше дело - надзор». С такой позицией чиновников меня удивляет, как мы еще тянем, а что будет завтра?» - рассказал Виктор Борисов.

Между тем, псковский водитель-дальнобойщик Иван Николаев высказал мнение, что коронавирус не принесет ничего хорошего не только для международных, но и для внутрироссийских перевозок. «Спад по объемам грузоперевозок будет. Ну это ж понятно. Когда экономика на фоне коронавируса стагнирует, естественно, это коснется и нас. В какой степени, сказать сложно», - отметил он, добавив, что на быстрый исход проблемы не рассчитывает, исходя из того, что вакцины от коронавируса еще нет.

«Внутрироссийские ограничения еще только начались. Мы еще в начале пути, и, как я понимаю, ничего хорошего не будет в нашей стране. Трамп (президент США - ред.) пообещал бизнесу льготы по налогообложению, а я уверен, что у нас этого не будет. С меня так же возьмут все налоги, и за соляру я заплачу, как надо», - полагает водитель.