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Пьяного водителя «шестерки» остановили полицейские в Пскове

Нетрезвого водителя остановили полицейские 16 марта в Пскове. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Около 16.00 у дома по улице Николая Васильева полицейские остановили для проверки машину ВАЗ-2106. Выяснилось, что «шестеркой» управлял 47-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.