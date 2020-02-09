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В Пскове прошел рейд по пресечению незаконных перевозок пассажиров

В Пскове сотрудники ГИБДД совместно с представителями межрегионального управления государственного автодорожного надзора и комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области провели профилактическое мероприятие, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Рейд был направлен на пресечение фактов незаконных перевозок пассажиров под видом заказных. При этом особое внимание уделялось контролю за соблюдением требований к техническому состоянию автобусов, соблюдению режимов труда и отдыха водительского состава и обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами.

В рамках профилактического рейда в автобусе, следовавшем по маршруту «Псков-Дно», был выявлен ряд нарушений, а именно: отсутствие ремней безопасности в салоне, отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителем автобуса, выпуск на линию с нарушением требований о проведении предрейсового контроля за техническим состоянием транспортного средства, несоблюдение установленных требований режима труда и отдыха.

Подобные мероприятия сотрудниками ГИБДД совместно с представителями других заинтересованных ведомств осуществляются на постоянной основе. Так, в период с 12 февраля по 12 марта на территории области проведены сплошные проверки пассажирских перевозок автобусами. При этом выявлено 115 нарушений Правил дорожного движения. К ответственности за допущенные нарушения привлечено 12 должностных и три юридических лица за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств и с нарушением режима труда и отдыха водителей.

Данные акции будут проводиться и в дальнейшем, так как проверка пассажирских перевозок автобусами является одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.