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Виновниками дорожных трагедий с детьми нередко становятся их родители - псковская ГИБДД

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

«Дети-пассажиры, как известно, - самые незащищенные участники дорожного движения. Их жизнь и здоровье зависят только от взрослых. Ведь ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Как ни парадоксально, но именно родители, пренебрегающие элементарными мерами безопасности, нередко становятся виновниками дорожных трагедий», - отметили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, только за два месяца текущего года на дорогах региона зарегистрировано 12 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 14 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В восьми дорожных авариях пострадали десять детей-пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о том, что перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием автокресла, соответствующего весу и росту ребенка. Если юному пассажиру не исполнилось семи лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. А детям в возрасте от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ни в коем случае не нарушать даже элементарных требований правил дорожного движения. Ведь малейшая беспечность водителя может иметь самые печальные последствия для жизни и здоровья ребенка.