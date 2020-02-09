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АвтоМир / За рулём

Сезон краж велосипедов и мопедов начался в Пскове

21.03.2020 18:41|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области отмечены кражи велосипедов, мопедов и других двухколесных транспортных средств. С приближением весенне-летнего сезона, как показывает практика ГИБДД УМВД России по городу Пскову, их число возрастает. С учетом складывающейся ситуации владельцам двухколесных машин следует учитывать следующее.

Места, где не рекомендуется оставлять велосипеды и мопеды:

1. Подъезды многоквартирных домов.

Не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

2. Стоянки торгово-развлекательных центров

То, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно распространенное заблуждение. На практике скопление народа играет угонщику только на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

3. Пынки и остановки общественного транспорта

Такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком.

4. Паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации

Иными словами, это стандартные велопарковки – железные конструкции, которые есть у магазинов, стадионов, во дворах. Их стоит рассматривать лишь как место временной остановки.

Как обезопасить себя от кражи

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

На всякий случай:

- храните все документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек.

Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня»;

- если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы, в месте соединения педалей.). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае совершения кражи эти меры значительно помогут в поиске.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

- единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;

- если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже в том случае, если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.

- если возможно, ставьте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. К примеру, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

- не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

- приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;

- не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым! Нестандартного цвета рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для нечистого на руку лица серьезной помехой при попытке продать краденое или просто покататься по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти такой легко узнаваемый велосипед намного выше.

Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02». Запомните или запишите время кражи.

Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания.

При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.

Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах.

Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

Если же вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина, сразу обратитесь в полицию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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